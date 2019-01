Tienerkoppeltje is terecht

Het tienerkoppeltje dat bijna twee weken vermist was, is terecht. Dat laat de vader van de jongen weten via sociale media. De 18-jarige Dilán uit Lennik verdween op 10 januari samen met zijn de 17-jarige vriendin Daria uit Ternat.

Dilán en Daria zijn sinds deze middag opnieuw thuis. Dat laat de vader van Dilán weten via Facebook. "Ze stellen het allebei goed. We gaan de komende dagen even afstand nemen, rust zoeken en kijken hoe we verder gaan. We zijn wat illusies armer en ervaringen rijker. Iemand schreef het treffend: met kinderen doen we wat we kunnen, niet wat we willen," reageer de vader van Dilán opgelucht.

In hetzelfde Facebookbericht bedankt de vader iedereen die de voorbije dagen heeft meegezocht naar het koppeltje. Waar Dilán en Daria al die tijd verbleven, is niet bekend.