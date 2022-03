Tientallen dieren aangetroffen in verloederde woning

In een verloederde woning in Machelen zijn tientallen dieren aangetroffen. Het gaat om honden, katten en reptielen. De dieren die in beslag zijn genomen, worden opgevangen in twee opvangcentra, waaronder dat in Eppegem.

Uit een woning in de Henri Brounsstraat werden donderdag dertien honden, zes katten en tientallen reptielen waaronder een slang, spinnen en gekko’s weggehaald. “Eén hond lag dood in de woning. De stank was er niet te harden”, zegt Ferry Heikoop van Dierenopvangcentrum Zemst, dat zeven honden en drie katten opvangt. “Onze dierenarts is intussen langs geweest. Ze zijn niet ondervoed, maar er zijn wel een aantal andere medische zaken. Voor enkele honden zoeken we iemand die ze kan wassen en trimmen, want ze zitten onder de klitten.”

Een opvangcentrum in Puurs-Sint-Amands vangt eveneens honden en katten op. Over wat er met de reptielen is gebeurd, is nog niet bekend. Verschillende diensten moeten nu beslissen wat er met de dieren moet gebeuren, maar Dierenopvangcentrum Zemst maakt ze zich alvast sterk dat ze niet meer zullen terugkeren naar de woning.