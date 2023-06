Tientallen geiten komen om bij boerderijbrand in Bever

Er is gisteravond brand uitgebroken op een boerderij in Bever. Het vuur woedde in een loods waar hooi en stro opgeslagen waren. Tientallen geiten overleefden de brand niet. Het nablussen zal nog uren duren.

De brand werd gisteravond iets na 23 uur opgemerkt in een boerderij langs Puydt. Het waren buren die de vlammen opmerkten. “Een groot aantal dieren kon worden in veiligheid gebracht, maar helaas lieten een paar tientallen geiten het leven”, zegt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Om het stro en hooi na te blussen, moet alles uit de loods gehaald worden. Dat zal nog enkele uren in beslag nemen. “Er zal nog geruime tijd worden nageblust in de loop van de dag. Mogelijks ondervind je daar als buurtbewoner wat last van, onder de vorm van geurhinder. Sluit in dat geval je ramen en deuren”, aldus de brandweer.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West