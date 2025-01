Sociale kruidenier tWinkeltje promoot werking met nieuwe website: “Duurzame voedselsteun in landelijke streken zoals Pajottenland is helaas broodnodig”

tWinkeltje is in 2023 ontstaan uit een burgerinitiatief van inwoners van het Pajottenland, die samen met de betrokken gemeenten (Lennik, Pajottegem, Roosdaal, Pepingen, Bever) een duurzame oplossing zochten voor de problematiek van voedselonzekerheid. Het project biedt ondersteuning aan mensen in nood met een gevarieerd aanbod van gezonde voeding en verzorgingsproducten. Daarmee willen de vrijwilligers niet enkel mensen helpen, maar ook voedselverspilling tegengaan en de lokale economie versterken door samenwerkingen met boeren en producenten.

Piet Vanthemsche, voorzitter van Voedselhulp Pajottenland: "Met de lancering van onze nieuwe website hopen we vooral dat meer mensen die recht hebben op steun hun weg zullen vinden. Dat gebeurt via de OCMW’s, die de screening uitvoeren en hen doorverwijzen naar ons. Bij onze vrijwilligers vinden mensen in nood niet alleen voedselsteun, maar ook hygiëneproducten en een luisterend oor. Daarnaast is natuurlijk alle hulp welkom.” Voedselsteun is cruciaal voor mensen die het financieel moeilijk hebben, om tal van redenen. Het helpt ondervoeding en gezondheidsproblemen te voorkomen, vooral bij kinderen, en stelt mensen in staat om zich te concentreren op werk, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Duurzaam, lokaal en inclusief

Het project is een samenwerking tussen de vzw Voedselhulp Pajottenland en zes Pajotse gemeenten. Dankzij de steun van diverse partners, waaronder de Voedselbank Brabant Brussel, lokale voedingswinkels, landbouwers en producenten, en de Europese programma’s ESF+, kan tWinkeltje elke week een gevarieerd en gezond aanbod van producten aanbieden. Naast voeding wil tWinkeltje ook de gemeenschap versterken en een netwerk van vrijwilligers uitbouwen die zich inzetten voor hun medemens.

Nieuwe website

De website biedt naast praktische informatie ook ruimte voor de vrijwilligers en partners waarmee tWinkeltje samenwerkt. Daarnaast word je wegwijs in hoe je zelf kan helpen, van sponsoring en vrijwilligerswerk tot een samenwerking als leverancier. De realisatie van de website werd mede gefinancierd met subsidies bekomen van het Herstelfonds-Vlaams Brabant.

Iedereen kan helpen

tWinkeltje rekent op vrijwilligers en op financiële steun om de strijd tegen armoede in Pajottenland te verzekeren. Vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest via de Voedselbank Brussel-Brabant vzw. Stort je gift op rekeningnummer BE27 0688 9283 1473 van Voedselbank Brussel-Brabant met vermelding “Gift voor Voedselhulp Pajottenland vzw”.

Bedrijven en voedingszaken uit de regio kunnen overtollige of onverkochte voedingsmiddelen schenken, zolang de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. De vrijwilligers halen de voedingswaren op en zorgen ervoor dat elke schenking veilig en met respect wordt verwerkt. Of het nu gaat om verse producten, houdbare voeding of andere eetwaren: elke bijdrage maakt een verschil.

Zorgverleners spelen een belangrijke rol in het herkennen van mensen in kwetsbare situaties. Wie vermoedt dat patiënten het financieel moeilijk hebben, kan deze mensen doorverwijzen naar het OCMW in hun gemeente. Zij zullen de situatie van de betrokkenen discreet beoordelen en rechthebbenden doorverwijzen naar tWinkeltje. Piet Vanthemsche: "We hopen dat zorgverleners sneller mensen zullen doorverwijzen naar het OCMW, zodat wie recht heeft op steun, vlot de weg vindt naar tWinkeltje. Samen zorgen we ervoor dat in het Pajottenland niemand in de kou blijft staan."