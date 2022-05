Tijdelijke oplossing voor Begijntjesbad: baantjeszwemmers weer welkom

Vanaf vandaag kunnen zwemmers opnieuw baantjes trekken in het Begijntjesbad. Op momenten waarop zwemclub ZORO-Zwemteam zelf aanwezig is in het zwembad zullen leden van de club instaan als redder. Daardoor kunnen baantjeszwemmers op maandag-, woensdag- en vrijdagavond en op dinsdag- en donderdagochtend opnieuw terecht in het zwembad. Afhankelijk van het moment worden dan een aantal banen beschikbaar gesteld. De situatie geldt als test en wordt eind juni geëvalueerd.

Scholen kunnen nog niet terecht in het zwembad en ook voor privélessen is er geen ruimte. Op zaterdag is het zwembad wel publiek toegankelijk van 9u tot 16u voor het grote publiek en privélesgevers. De wildwaterbaan blijft voorlopig gesloten.