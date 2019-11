Tijdelijke verkeerslichten werken Ternat verdwijnen

De eerste fase van de werken aan het op- en afrittencomplex in Ternat zit er bijna op. Deze week nog worden de tijdelijke verkeerslichten weggehaald, waarna het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken kan rijden.

Eind september begonnen de werken in Ternat, die in verschillende fases verlopen. De eerste fase wordt op vrijdag 22 november afgerond. De tijdelijke verkeerslichten op de parking van speelhal Josan verdwijnen dan. Vanaf eind deze week zullen auto's over de hele lengte van de werfzone over twee versmalde rijstroken kunnen rijden.

De plaatsen van de signalisatie kan morgen en overmorgen extra hinder met zich meebrengen. Het verkeer dat van de E40 komt, moet nog altijd verplicht rechts afslaan en aan de rotonde ter hoogte van de Industrielaan keren. In de volgende fase wordt er gewerkt van aan de Essenestraat, die toegankelijk blijft, tot aan café/frituur Transport. Deze fase zal tot en met maart 2020 duren.