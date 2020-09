Tijdelijke werkloosheid in Vlaams-Brabant in dalende lijn

Het aantal tijdelijke werklozen door corona in Vlaams-Brabant evolueert in dalende lijn. In april ging het om iets meer dan 100.000 werknemers, in juni waren er nog 46.500 tijdelijk werkloos door overmacht. Dat blijkt uit de meest recente RVA-cijfers.

In onze regio zijn het vooral de bedrijven uit de omgeving van de luchthaven die het meest getroffen werden. Bovenaan de lijst van gemeenten met de meeste werknemers in tijdelijke werkloosheid vinden we Zaventem, Dilbeek, Machelen, Vilvoorde en Asse. In onze provincie betaalde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in juni zo’n 33 miljoen euro aan bedragen uit in Vlaams-Brabant. In april was dat nog 112 miljoen euro.

De regeling rond tijdelijke werkloosheid verandert vandaag. Om daar blijven aanspraak op te kunnen maken, moeten bedrijven vanaf 1 september kunnen aantonen dat ze in het tweede kwartaal 20 procent van de werkuren hebben moeten opvangen met tijdelijke werkloosheid. Andere bedrijven kunnen tot het einde van dit jaar terugvallen op economische werkloosheid. Ze moeten dan wel aantonen dat ze een omzetdaling van 10 procent hebben in vergelijking met vorig jaar.

“Een soepele regeling voor de toepassing van tijdelijke werkloosheid is essentieel. Het is belangrijk voor de overlevingskansen van onze ondernemingen”, zegt Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel. “Nogal wat sectoren kunnen immers nog steeds niet op volle toeren draaien. Dan komt het erop aan om je medewerkers maximaal aan boord te kunnen houden. Dat garandeert namelijk een snelle doorstart wanneer de geldende coronamaatregelen het opnieuw toelaten.”