Toekomstplannen Depestele duidelijk: zo snel mogelijk coach worden

Ex-volleybalspeler Frank Depestele wil graag coach worden. Daarover zijn een aantal gesprekken aan de gang. Vorige week maakte Depestele bekend dat hij na 22 jaar zijn knieplappen aan de haak hangt en afscheid neemt van zijn carrière als prof speler. Wij spraken met hem af in de sporthal waar het voor hem allemaal begon: hal Jo Baetens in Lennik.

Nu woont Frank Depestele in Oetingen bij Gooik, maar vroeger woonde hij in Lennik. Depestele kent sporthal Jo Baetens dan ook al sinds zijn kindertijd. Toen ging hij daar supporteren voor de legendarische Jo Baetens. “De zaal zat hier altijd vol en er was veel ambiance. Lennik was toen één van de beste volleybalploegen van het land. Eerst behoorde ik tot de supporterskern, later begon ik zelf te spelen,” blikt Depestele terug.

De 41-jarige Depestele begon als tiener bij VC Lennik. Daarna volgden tal van clubs in binnen- en buitenland. Op zijn piek behoorde Depestele tot de beste spelverdelers van de wereld. In eigen land kende hij vooral succes met Roeselare. Het mooiste moment uit zijn carrière beleefde hij daar. “Ik behaalde er mijn eerste beker. Voor mij persoonlijk was dat mijn eerste prijs, maar dat was ook zo voor Roeselare. Elke prijs is speciaal, maar je eerste beker winnen is nog specialer.”

Noodlot

Begin dit jaar verliet Depestele onverwacht Lindemans Aalst om naar Bolivar in Argentinië te trekken. De club stond op dat moment op de vijfde plaats in het klassement. Dankzij de komst van Depestele klom de club naar de tweede plaats. Op 2 maart sloeg het noodlot echter toe. Bij een springopslag scheurde Depestele de patellapees en wachtte hem een maandenlange revalidatie. Maar het herstel ging traag en de motivatie verdween. Vorige week zette Depestele een punt achter zijn spelerscarrière.

Ambitie

Toch betekent dit geen afscheid van het volleybal. Hij wordt de Belgische tornooidirecteur van het EK volleybal voor mannen 2019. Dat tornooi wordt in België, Nederland, Frankrijk en Slovenië georganiseerd. En Depestele heeft nog toekomstplannen: “Ik probeer om coach of assisten-coach te worden. Ook probeer ik mijn diploma van A-trainer te behalen,” vertelt hij ons. Er zijn al gesprekken aan de gang, maar die bevinden zich nog in een te vroeg stadium om veel over te vertellen. Depestele hoopt wel in januari als coach aan de slag te kunnen gaan. “Ik ben wel al coah van de U11 in Gooik, maar mijn ambities reiken verder dan dit”, besluit hij.