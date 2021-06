Toerisme Vlaams-Brabant: "Extra steunmaatregelen voor fietsvriendelijke logies en horeca"

Toerisme Vlaams-Brabant gaat het label ‘Fietsers welkom’ meer in de kijker zetten. Logies en horeca met dit fietsvriendelijke kwaliteitslabel kunnen rekenen op extra ondersteuning van de provincie. "Op die manier willen we horeca en logies een duwtje in de rug geven na een moeilijke coronatijd", zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Logies en horeca met een fietsvriendelijke werking krijgen het opvallend groene kwaliteitslabel ‘Fietsers welkom’. Om recht te hebben op het label moet wel aan enkele voorwaarden voldaan worden, zoals een veilige fietsenstalling hebben, de aanwezigheid van een sanitaire ruimte waar de fietser zich kan opfrissen, een EHBO-kit, een reparatieset en een fietskaart.“We stimuleren logies en horeca actief om dit label te behalen“, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. “Om onze partners met een ‘Fietsers welkom’-label in deze crisistijd extra ruimte voor investeringen en initiatief te bieden, voorzien we financiële steun."

Tijdens het toeristische seizoen moet de zaak geopend zijn op het moment dat fietstoeristen op de baan zijn. Toerisme Vlaams-Brabant trekt een bedrag van 50.000 euro uit voor lokale toeristische ondernemers die fietsvriendelijke initiatieven nemen of fietsgerelateerde investeringen doen. Toerisme Vlaams-Brabant voorziet als bijkomende steunmaatregel voor de logiessector een financiële tussenkomt in de advertenties van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. "Met al deze maatregelen willen we de horeca en logies in deze moeilijke coronatijd een extra duw in de rug geven”, besluit Coppens.