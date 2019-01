Toestand demente vrouw stabiel, rusthuis eerder al in opspraak

De toestand van de 91-jarige demente vrouw die gisterochtend in de tuin van residentie Yasmina werd teruggevonden, is stabiel. Nu blijkt dat het rusthuis geen al te beste reputatie heeft en eerder al in opspraak kwam.

De bewoonster van het rusthuis kon om een nog onbekende reden ’s nachts naar buiten wandelen in haar nachtjapon, viel in de tuin, liep een hoofdletsel op en raakte onderkoeld. “In een rusthuis met zwaar dementerende bewoners is het absoluut geen normale situatie dat de deur openstaat,” zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde in Het Nieuwsblad.

Het parket voert dan ook een onderzoek naar schuldig verzuim. Eerder zijn er nog problemen in residentie Yasmina gemeld aan het Agentschap Zorg. Dat gaat onder meer over veiligheid en te weinig personeel. Residentie Yasmina heeft ook al eens een opnamestop van zes maanden opgelegd gekregen omdat het niet in orde is met bepaalde zaken.

Volgens burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes ‘loopt de uitbater er telkens de kantjes van af’ maar kan ze niets doen omdat het om een privaat rusthuis gaat. De burgemeester maakt zich grote zorgen over de situatie in het rusthuis. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stuurt binnenkort de zorginspectie om de residentie door te lichten.

Een familielid van de uitbater – die eveneens een rusthuis beheerde - kwam eerder al met justitie in aanraking omdat hij op de kap van hulpbehoevende bejaarden grote sier zou hebben gemaakt.