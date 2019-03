Toestand Paul Severs blijft zorgwekkend

Paul Severs ligt al een week in het ziekenhuis nadat hij een hartaanval kreeg tijdens een fietstocht. "Het gaat terug minder goed met hem, want er zijn nu ook wat complicaties bijgekomen op de longen waardoor hij terug moet geholpen worden met ademen," zegt Christophe Severs.

Praten is onmogelijk, maar Paul reageert volgens zijn zoon wel op vragen. "Hij is nog steeds bij bewustzijn en neurologisch gezien gaat het tamelijk goed met hem. Maar echt communiceren is moeilijk gezien de medicatie hem ook versuft en moe maakt."

De artsen hebben ook een gedetailleerder ziektebeeld kunnen schetsen over Severs. "Zijn hart was onder meer verzwakt door cholesterol. Verdere stappen, na stabilisatie van zijn kritieke toestand, zullen nodig zijn. Het blijft dus bang afwachten," besluit zoon Christophe.