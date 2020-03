Toneelvereniging wil met lied iedereen hart onder de riem steken

Onder het motto ‘Samen tegen corona’ heeft de Koninklijke Toneelvereniging De Violier uit Vilvoorde met haar voltallige ploeg een muzieknummer opgenomen, elk van in ‘hun eigen kot’. Op die manier willen ze al wie in deze coronaomstandigheden moet werken een hart onder de riem steken.

Repeteren of samen toneelspelen kan de cast van de productie ‘Ik was 24 in 1940’ van de Koninklijke Toneelvereniging De Violier voorlopig niet. Dus zong elke amateuracteur thuis een lied in uit de musical Soldaat van Oranje. Het was een kleintje om alle stemmen samen te voegen en een video van het lied te maken. “Wij denken ook aan de mensen die ziek zijn, verzorg jullie goed en hou de moed er in. Aan onze ouderen en mensen die gewoon thuis zitten, veel sterkte en steun elkaar. Samen komen wij hierdoor. Zorg goed voor jullie zelf, voor elkaar en jullie familie en vrienden”, zo luidt de boodschap van de amateuracteurs.