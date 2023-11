Tot 15 maanden cel voor 'kwajongensstreek' op oudejaarsavond die gepaard ging met ontploffing

De twee beklaagden wilden volgens de advocaat van een van hen ‘iets speciaals’ doen om het nieuwe jaar in te luiden en hadden met enkele vrienden het idee opgevat om twee jerrycans met benzine in brand te steken. “Maar het was wat extremer dan ze verwacht hadden”, klonk het. De jerrycans ontploften namelijk en zorgden voor een knal die in de wijde omgeving was te horen.

Alle aanwezigen sloegen op de vlucht, maar de politie kon twee verdachten identificeren op basis van camerabeelden in een naburig tankstation, waar ze de jerrycans hadden gevuld met benzine. “Ze hadden een groot parkeerterrein uitgekozen omdat ze niet wilden dat er schade werd veroorzaakt of iemand gewond raakte”, pleitte de advocaat van een van de twee beklaagden. “Er was geen sprake van kwade wil. Het was een kwajongensstreek.”

De rechter had oren naar de uitleg van de raadsman en veroordeelde zijn cliënt tot een werkstraf van 120 uur. De tweede verdachte liet verstek gaan en kreeg een effectieve straf van 15 maanden cel opgelegd.