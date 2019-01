Tot eind april hinder op Ninoofsesteenweg Roosdaal

De werken zijn nodig om de wegverzakkingen te repareren. Die zijn mogelijk veroorzaakt doordat een beek die onder het wegdek loopt voor onstabiliteit zorgt en er zo scheuren komen in de weg. Vanaf vandaag gaan twee van de vier rijstroken over een afstand van 200 meter dicht. In beide richtingen moet het verkeer dan over één rijstrook rijden. De gemeente Roosdaal verwacht dan ook de nodige verkeershinder, vooral tijdens de spitsuren. De werken zullen zeker tot eind april duren.