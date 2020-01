Traditie met Nieuwjaar: Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ruimt Dilbeek op

Het is een traditie op nieuwjaarsdag: leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die de handen uit de mouwen staken voor hun jaarlijkse opruimactie. Ze deden dat gisteren overigens niet alleen in Dilbeek, maar ook in andere steden in Vlaanderen.

Voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de opruimactie een symbolische start van het nieuwe jaar. Dit jaar werd in twintig steden en gemeenten in Vlaanderen de opruimactie georganiseerd. Na het ochtendgebed trokken in Dilbeek zo'n twintigtal leden van de moslimgemeenschap de straat op met grijptang en vuilniszak. Het doel van de actie is om het nieuwe jaar in vrede en harmonie te starten én een gebaar van nabuurschap en dienstbaarheid. Reinheid en schoonheid zijn voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap beginselen van hun geloof. In Dilbeek werden gisteren ruim twintig afvalzakken met zwerfvuil gevuld.