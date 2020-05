Tramsite Schepdaal opent opnieuw de deuren

De route wordt afgebakend met een rood-wit lint. Er wordt ook handgel voorzien aan de ingang van het museum. Bezoekers wordt gevraagd om digitaal te betalen of met gepast cash geld. Het dragen van mondmaskers is niet verplicht, maar de afstandsregels moeten wel gerespecteerd worden. De gebouwen van de Tramsite dateren uit 1888. De tram moest de gebieden bereikbaarder maken die niet met de trein bereikt werden. Schepdaal lag op een 23 kilometer lange spoorlijn tussen Brussel en Ninove.

In Schepdaal vind je naast heel wat geschiedenis over die tram ook enkele unieke tramstellen, waaronder dat van Koning Leopold II uit 1896. Je kan de site dagelijks bezoeken van 9 tot 18 uur door de te reserveren via trammuseumschepdaal@gmail.com of via 0474/38.77.61