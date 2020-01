Transitiehuis op grens met Herne geopend

In het Waals-Brabantse Edingen is het eerste transitiehuis voor gedetineerden in Wallonië geopend. Het gaat om een instelling waar gevangenen voorbereid worden op hun terugkeer naar de maatschappij. Bij de aankondiging van de plannen was er heel wat ongerustheid in buurgemeente Herne. Die lijkt nu grotendeels verdwenen te zijn.