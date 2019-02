Treinramp Buizingen: mysterie over groen licht opgehelderd

Vandaag is voor de Brusselse politierechtbank het proces rond de treinramp in Buizingen hervat. De hele voormiddag werden de vijf experts ondervraagd. Zij brachten ook opheldering over het mysterie van het groene licht dat vijf dagen na het ongeval te zien was op een televisieraportage met de verhakkelde treinwagons in de achtergrond.