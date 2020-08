Trio riskeert jaar cel voor diefstal van tuinkabouters

Sinds midden mei verdwenen er tientallen tuinkabouters en andere tuinornamenten uit voortuintjes in Zemst. “Tuinkabouters, bloembakken, standbeeldjes, alles wat niet vast zat of te groot was, werd gestolen”, aldus de substituut-procureur van het parket Halle-Vilvoorde. “Uit beelden van de ANPR-camera's bleek dat bij elke diefstal hetzelfde voertuig in de buurt was. Op 31 mei hield een politiepatrouille die wagen tegen en trof in de koffer sporen van aarde en bloemen aan, naast inbrekersmateriaal.”



De inzittenden, seizoenarbeiders uit Roemenië, gaven de feiten uiteindelijk toe. Wat ze precies met hun buit van plan waren, is nooit duidelijk geworden. De openbaar aanklager eiste vanmorgen 1 jaar cel tegen het trio. Hun advocaten vroegen de rechtbank om milde straffen uit te spreken. “Dit gaat om gelegenheidsdieven, waarbij de financiële schade voor de slachtoffers bovendien beperkt is. Een gevangenisstraf met gedeeltelijk uitstel lijkt ons beter op haar plaats.” De rechtbank spreekt het vonnis uit op 31 augustus.