Trooper rondt kaap van 1 miljoen euro

Trooper, dat is het Grimbergse bedrijf dat verenigingen helpt om geld in te zamelen, heeft reden om te juichen. Het betaalde namelijk al meer dan 1 miljoen euro uit aan de aangesloten verenigingen en goede doelen.

De opzet van Trooper is eenvoudig. Wie online iets koopt via de website, kan zo geld in het laatje brengen van zijn of haar vereniging of goed doel. De koper betaalt zelf niets extra voor z'n aankoop, maar de verkopende webshop stort wel een percentage naar de vereniging van zijn keuze. Op die manier rondde Trooper de kaap van 1 miljoen euro.

"Het doet zoveel deugd te zien dat Trooper hoe langer hoe meer een plaats krijgt binnen de Vlaamse verenigingen en goede doelen, en dat we zoveel positieve feedback van hen krijgen. Want daar doen we het tenslotte voor: om al die dromen van al die verenigingen, hoe klein ook, mee te helpen realiseren", zegt Elisabet Lamote van Trooper.