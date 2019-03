Trooper rondt kaap van half miljoen euro

Geld inzamelen voor je vereniging door anderen te laten shoppen op internet. Dat is het principe van Trooper, een bedrijf uit Grimbergen dat onlangs werd bedacht met de award 'New brand of the year'. De koper betaalt zelf niks extra voor z’n aankoop, maar de verkopende webshop stort wel een percentage naar de vereniging van zijn keuze. In totaal werd nu al een half miljoen euro ingezameld voor alle verenigingen samen. Het was de vzw Totaal, een vereniging uit onze regio die kampen, vorming, coaching en ontmoeting organiseert voor kinderen en jongeren met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en hun omgeving, die de teller over de 500.000 euro bracht.