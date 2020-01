Twaalf transmigranten aangetroffen in koelwagen

In de Zinkstraat in Halle zijn vanochtend twaalf transmigranten aangetroffen in een koelwagen aan het distributiecentrum Dassenveld van Colruyt. Dat meldt de lokale politiezone Zennevallei. Het parket van Halle-Vilvoorde onderzoekt de zaak.

Langs de Zinkstraat ligt een bedrijvenzone waar onder meer de autokeuring gevestigd is en Colruyt verschillende magazijnen heeft. Het is in een vrachtwagen die het distributiecentrum van de warenhuisketen als bestemming had dat de transmigranten aangetroffen werden. Ze zijn allemaal overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeren volgens de politie in goede gezondheid.

"Een Spaanse vrachtwagenchauffeur die vanuit Spanje was vertrokken en in Reims heeft gerust, heeft deze morgen bij aankomst in Halle gemeld dat hij geluid uit de koelwagen hoorde komen", aldus parketwoordvoerder Gilles Blondeau. "De politie werd gebeld en na het openen van de koelwagen werden twaalf mannen aangetroffen. Het zou gaan om Koerden. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische controle. Nadien zal tot verhoor en identificatie van de betrokkenen worden overgegaan."



Mogelijk kropen de transmigranten in Reims in de laadruimte van de vrachtwagen, die mandarijnen vervoerde. Het is niet de eerste keer dat er aan het distributiecentrum Dassenveld transmigranten worden aangetroffen. In 2015 werden er 19 Syriërs en Irakezen aagetroffen die zich eveneens verstopt hadden in een koelwagen.