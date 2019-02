Twee doden bij brand in Dilbeek

De brandweerzone Vlaams-Brabant West werd vanmorgen pgeroepen voor een hevige brand aan de Baron de Vironlaan in Dilbeek. De brand ontstond in een gebouw met drie appartementen. Het was het bovenste dakappartement dat bij aankomst van de brandweer in lichterlaaie stond. Eenmaal het vuur onder controle was, trof de brandweer twee lichamen aan in het uitgebrandde appartement.

"De twee zijn niet tijdig buiten geraakt, want ze werden vlak achter de de buitendeur aangetroffen," zegt burgemeester Willy Segers. Hoewel de brandweer van Dilbeek volgens Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, al enkele minuten na de oproep arriveerde kon voor beide slachtoffers geen hulp meer baten. Zij overleden ter plaatse.

In de twee andere appartementen bevond zich op het ogenblik van de brand slechts één persoon in de benedenverdieping. "Hij bleef ongedeerd, werd geëvacueerd en opgevangen in het aanpalende woonzorgcentrum. Buiten waterschade liepen de twee andere appartementen weinig schade op," besluit Segers.

Het gebouw ligt vlakbij Dilhome. Even was er twijfel of het woonzorgcentrum geëvacueerd moest worden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een branddeskundige aangesteld.