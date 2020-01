Twee maanden lang omleiding op E40 via Sterrebeek

Vanaf 13 januari start de aannemer met de plaatsing van nieuwe led-verlichting in de verbindingslus van de E40 voor het verkeer dat vanuit Brussel komt en de binnen- of buitenring (R0) wil nemen. “Dat verkeer zal tijdens deze avond- en nachtwerken omgeleid worden via het op- en afrittencomplex van Sterrebeek”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Omdat deze tijdelijke verkeerssituatie meer drukte zal veroorzaken aan dat op- en afrittencomplex, zal ook de verkeerssituatie op de Mechelsesteenweg veranderen, ook enkel tijdens de avond- en nachtwerken.” De Mechelsesteenweg wordt afgesloten voor het verkeer dat van Nossegem naar Sterrebeek rijdt. Er is een omleiding voorzien via de Weiveldlaan. “De afritten van het op- en afrittencomplex van Sterrebeek zullen de hele tijd open blijven voor het verkeer”, geeft De Coster nog mee. “Bestuurders die normaal gezien in Sterrebeek de E40 richting Brussel oprijden, zullen dat tijdens de avondlijke en nachtelijke werken niet kunnen.” De werken zullen ongeveer twee maanden duren.