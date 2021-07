Twee Pajotse bloemenzaken kunnen beste van Vlaanderen worden

Om de twee jaar gaat de Koninklijke Unie van de Floristen van België op zoek naar de beste bloemenzaak van Vlaanderen. Puur Passie uit Tollembeek en Bloemen Flora Roosdaal maken kans op de titel. "Het is heel tof om het eens mee te maken", zegt Davy Fredrix van Puur Passie. "Het wordt ook leerrijk, want je krijgt een verslag met wat goed is en minder goed. Zo kunnen we ook onze werkpunten aanpakken." Hetzelfde geluid bij Flora. "Vorig jaar bestonden we 50 jaar. Ik wilde toch wel eens weten waar onze zaak na een halve eeuw staat en wat nog voor verbetering vatbaar is", zegt florist Peter Theunis.

De kandidaten moesten tijdens de selectieronde zelf een dossier indienen over hun zaak, hun toekomstvisie en thema's als duurzaamheid. Ze kregen een mysteryshopper over de vloer en tijdens een uitbloeiproef van tien dagen werd de versheid van de bloemen getest. In totaal strijden vijf winkels voor de award. Een internationale vakjury zal de winkels in detail bekijken, klanten mogen hun mening geven tijdens een enquête en opnieuw komen er mysteryshoppers langs. In november valt het verdict.