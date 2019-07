Twee rijstroken viaduct komende nachten afgesloten

De onderhoudswerken starten vanavond om 21u00. "De mobiele werf werkt dan op de buitenring richting Zaventem. Eén voor één krijgen de brugvoegen een onderhoudsbeurt. Door het vele auto- en vrachtverkeer dat zich elke dag over de brug begeeft, kunnen de voegen zich vullen met zwerfvuil en steentjes," zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken duren tot donderdagochtend 5 uur. Van donderdagavond 21u00 tot vrijdagochtend 5u00 is de binnenring aan de beurt. Ook dan zijn twee rijstroken afgesloten. "Vooral bij de opstart van de werken is er mogelijkheid tot file of licht vertraagd verkeer. Tijdens de werken wordt de toegelaten maximumsnelheid verlaagd tot 70 km/u. Overdag wordt er niet gewerkt", aldus Cox.

Eerst was voorzien om de binnenring aan te pakken en nadien de buitenring, maar dat wordt nu omgedraaid. "Woensdagavond treedt Rammstein op in het Koning Boudewijnstadion. Daar worden 45.000 muziekfans verwacht. Door eerst de buitenring aan te pakken kunnen de concertgangers na het optreden in de richting van Zaventem doorrijden over het viaduct van Vilvoorde", besluit Cox.