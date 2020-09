Twee uur aanschuiven op buitenring

Er is heel wat file vanochtend op de buitenring door ongevallen in Jette en Machelen. Op beide plekken zijn rijstroken versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

"Het is ruim twee uur aanschuiven op de Brusselse buitenring. In Jette en Machelen zijn telkens 2 vrachtwagens gebotst. Er staat een stevige file vanaf St-Stevens-Woluwe op de buitenring, alsook op de toekomende snelwegen A12 en E19", aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer dat vanuit Limburg richting Gent rijdt, wordt aangeraden om via Antwerpen te rijden. Wie vanuit Machelen richting Bergen wil neemt best de binnenring.