Tweede bewoner woonzorgcentrum Sint-Genesius-Rode overleden

In het woonzorgcentrum De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode is een tweede bewoner overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het gaat om een vrouw van 89 jaar die jarenlang in Alsemberg woonde. Nog eens zes andere bewoners zijn besmet geraakt met het virus, net als drie personeelsleden.

De vrouw werd twee weken geleden ziek en overleed vorige week vrijdag. Vijf bewoners die zijn ook besmet geraakt, stellen het volgens burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) vrij goed. Een zesde besmette bewoner ligt al enkele weken op Intensieve Zorgen in het ziekenhuis. Hoe zijn of haar toestand evolueert, is onduidelijk. Verder zijn ook drie personeelsleden besmet met het virus. Zij verbleven de voorbije weken thuis in quarantaine. Twee van hen kunnen binnenkort opnieuw aan de slag.Op 11 maart overleed in het woonzorgcentrum al een 88-jarige man. Hij was toen één van de eerste personen die in ons land bezweek aan het coronavirus.

in Liedekerke is ook een personeelslid van woonzorgcentrum Sint-Rafaël besmet geraakt met Covid-19. Dat bevestigt de directeur van het centrum. Het personeelslid zit thuis in quarantaine. De familieleden van de bewoners werden woensdag geïnformeerd over de besmetting. Voorlopig vertoont geen enkele bewoner symptomen van het coronavirus. Ze worden wel extra geobserveerd en verder blijven de preventieve maatregelen gelden.