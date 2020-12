Tweede COVID-19-testcentrum in Pajottenland geopend

Vandaag opent in het Pajottenland een tweede COVID-19-testcentrum. Dat komt in het voormalige vredegerecht in Herne. Op termijn wordt de plek mogelijk ook gebruikt als vaccinatiecentrum.

In het Pajottenland is er al een COVID-19-testcentrum, meerbepaald in de Oude Tramsite in Eizeringen. “Met het oog op het stijgend aantal besmettingen zocht de eerstelijnszone een tweede locaties”, zegt burgemeester van Herne Kris Poelaert in Het Nieuwsblad. “Het vredegerecht staat al bijna een jaar leeg. We hebben enkel extra telefoonlijnen moeten aanvragen. Mogelijk wordt het vredegerecht later ook gebruikt als vaccinatiecentrum.”

Inwoners uit Ternat, Dilbeek, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Bever en Galmaarden zullen in het testcentrum terechtkunnen. De eerstelijnszone is nog op zoek naar helpende handen om het centrum te bemannen. Voor de staalafnames wordt gedacht aan dokters, verpleegkundigen en ander medisch geschoold personeel. Verder worden ook vrijwilligers gezocht voor administratieve en praktische ondersteuning. Wie wil meehelpen, kan Veerle Demecheleer contacteren op veerle.demecheleer@risiv-inami-fgov.be.