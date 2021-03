Twijfel bij experts: "Leerkrachten prioritair vaccineren heeft geen effect"

Experts twijfelen aan het feit dat het prioritair vaccineren van leerkrachten een goede zet is. Vilvoorde en Machelen doen dat vanaf volgende week, maar onder meer viroloog Steven Van Gucht van Sciensano stelt zich vragen. “Vaccins hou je op dit moment toch beter bestemd voor mensen die het grootste risico hebben om zwaar ziek te worden.”

Steven Van Gucht sprak zijn twijfels over de keuze van Vilvoorde en Machelen vanochtend uit tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. “De vaccinatie van leerkrachten is een zeer gevoelig onderwerp”, beseft ook Van Gucht. “Hen vaccineren doe je in eerste instantie om de functie van leerkracht te beschermen en de scholen optimaal kunnen functioneren. Maar dat houdt niet tegen dat er nog besmettingen zouden zijn bij leerlingen.”

Volgens Van Gucht is de strategie in België duidelijk. “We reserveren de vaccins voor mensen die het meest kans hebben op complicaties, op ziekenhuisopnames en overlijdens. Je mag ook niet vergeten dat er bijna een half miljoen leerkrachten zijn in België. Dat zijn een half miljoen vaccins die op dit moment toch het liefst bestemd zijn voor mensen die het grootste risico op ziekte lopen”, aldus Van Gucht.

Marc Noppen, directeur van UZ Brussel, is net als Van Gucht geen voorstander om leerkrachten prioritair te vaccineren. "Meestal zijn het geen 70-plussers. Leerkrachten kunnen zwaar ziek worden, maar op enkele uitzonderingen na komen ze niet terecht op intensieve zorgen. Hen vaccineren heeft geen enkel effect op wat we willen bereiken, namelijk het beschermen van onze gezondheidszorg", zei Noppen gisteren in De Afspraak.