UCI op zoek naar 'object' Remco Evenepoel

De internationale wielerunie UCI voert een onderzoek naar ‘een object’ dat Remco Evenepoel uit Schepdaal op zak had bij zijn valpartij in de Ronde van Lombardije op 15 augustus. Patrick Lefevere, teammanager van Remco’s ploeg Deceunicnk-Quick-Step reageert in verschillende kranten: “wij doen niet aan smeerlapperij.”

Na de valpartij van Remco Evenepoel was sportdirecteur Davide Bramati één van de mensen die als eersten bij de renner in het ravijn geraakten. Op amateurbeelden is nu te zien dat hij een object uit de achterzak van Evenepoel nam en die in zijn eigen zak stak. Voor de UCI een reden om een onderzoek te openen, volgens Deceuninck-Quick-Step een opgeblazen verhaal. “Ik snap niet hoe men aan iets illegaals kan denken,” zegt Bramati in Het Nieuwsblad. “Ik heb Remco’s zender, gels en repen weggenomen. Om te voorkomen dat ik die op de grond moest leggen, heb ik die in mijn zak gestoken.”

Teammanager Lefevere erkent dat veel renners in de finale van een koers iets innemen. “Cola, Red Bull of een beetje cafeïne,” zegt hij in de krant. “Niks dat verboden is. In die van ons zitten al zeker geen pijnstillers, want onze ploeg doet niet aan smeerlapperij.”

Het seizoen van Evenepoel is voorbij. Hij revalideert thuis in Schepdaal van een bekkenbreuk.