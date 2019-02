Uitbreiding overstromingsgebied Nekkerbos klaar

De werken om het overstromingsgebied Nekkerbos in Grimbergen uit te breiden zijn klaar. De hogere capaciteit moet de terugkerende wateroverlast in het stroomgebied van Maalbeek aanpakken.

In 2009 legde de provincie Vlaams-Brabant het gecontroleerd overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen aan, maar dat volstond niet. Bij hevige of langdurige regenval blijven de waterlopen in Grimbergen geregeld buiten hun oevers treden. Vooral het gebied tussen de ’s Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg, en in het bijzonder het laagst gelegen gedeelte van de Bruinborrebeekvallei, heeft dan af te rekenen met overlast.

Om hebt overstromingsgebied uit te breiden te realiseren werd een deel van de voormalige stortplaats afgegraven. Het overstromingsgebied is nu met 10.000 m³ uitgebreid tot zo’n 55.000 m³. Daarnaast werd ook een nieuwe dijk aangelegd tussen de bestaande dwarsdijk en de Roostbaan. Vlaams-Brabant investeerde iets meer dan 155.000 euro in de uitbreiding.