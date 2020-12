Uitbundige kerstverlichting laat woning stralen

Grimbergen is sinds maandagavond een kijkstuk rijker. Christiane Debel (74) en Guy Heyvaert (62) hebben hun woning op de Brusselsesteenweg opnieuw helemaal versierd in het thema van Kerstmis. Het lichtspektakel – intussen een traditie van bijna 20 jaar - lokt elke keer heel wat kijklustigen langs de drukke steenweg. Mensen stoppen voor de deur om een foto te maken.

"De lichtjes zijn allemaal geautomatiseerd", zegt Christine trots. "Ze geven licht van 6u 's morgens tot 9u en dan 's avonds van 16.30 tot 23 uur. We hebben er een week aan gewerkt. Sterren, de kerstman, een echte kribbe, rendieren... alles vind je hier bij ons.”

"Het begon allemaal met enkele rendieren en elk jaar kwam er wat bij. Dit jaar hebben we niets gekocht. Het is meer dan genoeg", lacht Christine. Het koppel merkt dat hun 'kersthuis' veel mensen plezier doet: "Er zijn er die ons een kaartje sturen of die ons pralines brengen. Het is niet te geloven. We doen het dan ook voor de mensen. ‘s Avonds stoppen er veel om een foto te nemen. Het is soms zelfs een beetje gevaarlijk. ”

Ook de rest van Grimbergen is al in kerstmodus. Even verderop, in de Spaanse Lindebaan, staat een prachtige kerststal in een weide en ook het gemeentehuis is mooi verlicht.