De avondspits in de omgeving van het op- en afrittencomplex van Affligem draaide gisteravond volledig in de soep door een brandend voertuig.

De chauffeur had net de autosnelweg verlaten en reed op de N208 richting Liedekerke toen z'n wagen vuur vatte. De twee inzittenden, die niet gewond raakten, probeerden de vlammen zelf te doven met enkele brandblussers, maar dat lukte niet. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. Omdat de rijbaan lange tijd versperd was, zat het verkeer in de knoop. (Foto: Mozkito)