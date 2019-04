Uitgebrande meubelzaak onder de sloophamer

De meubelzaak in de Kolveniersstraat in Vilvoorde die vorige week volledig uitbrandde, wordt momenteel afgebroken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar kwaad opzet wordt wel uitgesloten.

Een immense vlammenzee verwoestte vorige week zaterdag meubelzaak Belga in de Kolveniersstraat in het centrum van Vilvoorde. De brandweer kon het pand niet redden, maar toch is de eigenaar opgelucht dat het vuur niet is overgeslagen naar nabijgelegen gebouwen. De meubelzaak zelf wordt ondertussen afgebroken. Bij de brand gingen een 700-tal bestelbonnen verloren. De eigenaar is op zoek naar klanten die een bestelling plaatsten. Zij kunnen zich aanbieden in het magazijn in de Machelenstraat. Het parket Halle-Vilvoorde heeft ondertussen een deskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. Op een definitief rapport van de expert is het mogelijk nog maanden wachten, maar het is wel uitgesloten dat de brand werd aangestoken.