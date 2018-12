Uittredend schepen Boelens slachtoffer van vandalisme

Boelens: "De Grimbergse politie stelde vast dat in één band vier grote sneden met een mes zijn aangebracht. De zijkant van de band is ook meermaals doorstoken. Dit is echt bedoeld om mij te schaden. Ik gebruik zo weinig mogelijk mijn auto, maar dit is er heel ver over.



Een paar jaar geleden had ik ook al te maken met vandalisme, maar dat was absoluut niet van deze orde. Toen werden affiches op mijn gevel geplakt met een aanval op Groen. Ik diende nu officieel een klacht in bij de politie Grimbergen. Meer dan een een 'klacht tegen onbekenden' kan ik niet indienen, maar dit is persoonlijk zo confronterend dat ik toch hoop dat er gevolg aan gegeven zal worden." Boelens geeft aan dat er op de wagen een sticker van Groen plakt. Hij denkt dan ook dat de daders in politieke hoek gezocht moeten worden.



Groen Grimbergen verdubbelde bij de laatste verkiezingen z'n score en ging van 3 naar 6 zetels. Eddie Boelens tekende een record op van 913 voorkeurstemmen, maar de partij belandde in de oppositie.