Uniek bufferbekken onder kerkplein in Dworp

Twee jaar hebben de rioleringswerken het geduld van de Dworpenaren op de proef gesteld, maar nu zijn ze eindelijk klaar. De gemeente Beersel slaat twee vliegen in één klap. Nieuwe rioleringen scheiden het afvalwater en het regenwater, én een bufferbekken onder het kerkplein moet wateroverlast tegengaan. Niet alleen de omvang van het bekken, maar ook de manier waarop het gebouwd is, maakt het uniek in België.

Het bufferbekken onder het Dworpse kerkplein heeft een capaciteit van meer dan 1.000 kubieke meter. Daarbij komt dan nog eens dat de zuilen van plastiek zijn. Uniek in België voor een bufferbekken van die grootte. "In plaats van te kiezen voor de klassieke betonnen bunker is hier gekozen voor een systeem van blokjes die in elkaar passen en waar een holle ruimte tussen is, water shells noemt men dat”, legt schepen Eddy Deknopper uit. “Bovenop wordt dan een koepeltje gelegd een daarbovenop het wegdek."

De Kerkstraat is niet de enige plaats die aangepakt werd. In de Hoogkouter moet een open buffering voorkomen dat regenwater in de nabijgelegen huizen stroomt. "In Dworp en ook stroomafwaarts in Huizingen zijn er al een aantal overstromingen geweest”, vertelt Deknopper. “Door het aanleggen van dat gescheiden rioleringsstelsel, hadden wij ook de kans om een aantal maatregelen te nemen om te beletten dat het water te snel afstroomde en dus overstromingen veroorzaakte."