Unizo vraagt de stad Halle al sinds 2020 om een visie of beleid voor de stadskern. “Daar is geregeld overleg over, maar we zien veel te weinig vooruitgang,” licht voorzitter van Unizo Halle Gunter Lories toe. “het is niet dat er niets gebeurt, maar er ontbreekt een visie. Wij zien niet in waarom de economische leefbaarheid in het stadscentrum maar een leuke bijkomstigheid zou moeten zijn. We moeten voorbij de fase geraken van eenmalige initiatieven en bijsturingen. Daarom verwachten we dat de stad resoluut kiest voor de versterking van haar centrum en dat begint bij een centrumplan.”

Frank Roobaert, bestuurslid bij Unizo Halle: “De opmaak van een centrumplan dat zich focust op ondernemerschap en de relance van ons commercieel centrum kan een startpunt zijn voor een volwaardig beleid. Als het voor andere beleidsdomeinen kan, moet het ook voor ons handelscentrum kunnen.”

Bestuurslid en onderneemster Joyce Verdickt hoopt dat zo’n plan tot stand komt na inspraak van de handelaars: “We zijn daarom nu al bezig met twee beknopte bevragingen. Een eerste richt zich tot ondernemers van de hele stad om te kunnen aanvoelen wat er zoal speelt. Het doelpubliek van de tweede bevraging is het cliënteel van het stadscentrum.” De resultaten van die bevragingen neemt de organisatie mee in het overleg met de stad.

Op de foto: Gunther Lories en handelaar Tania Boonaert