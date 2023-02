USED en Average Rob op Weerdse Bierfeesten

“Op zaterdag is niemand minder dan USED de headliner en afsluiter van de DJ Stage”, laat organisator Stijn Bauters weten. “En op algemeen verzoek zal Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob voor het tweede jaar op rij de tent binnen doen ontploffen. Op vrijdag 5 mei is de topband Level Six de hoofdact.” De ticketverkoop start nu maandag. “Ondanks de fel gestegen productiekosten hebben we er heel bewust voor gekozen om die, in tegenstelling tot vele andere festivals, niet door te rekenen naar de bezoekers. We houden dus onze ticketprijzen zeer democratisch.” Meer info vind je hier.

Foto: Weerdse Bierfeesten 2022