VAC-voorzitter Raymond Seneca geeft fakkel door: "Ik blijf supporter, groen-wit forever!"

De Vilvoorde atletiekclub heeft afscheid genomen van voorzitter Raymond Seneca. Raymond was 33 jaar de motor van de vereniging. We haalden met hem herinneringen op, ook aan de Olympiërs die lid waren en zijn van zijn club.

In 1960 wordt Raymond Seneca als jong mannetje lid van de Vilvoordse atletiekclub. Na enkele jaren in het bestuur wordt hij in 1990 voorzitter van de club. "Ik heb het drie decennia met plezier gedaan", zegt Seneca. "Ik heb er veel voldoening uit gehaald. Ik heb honderden, zo niet duizenden atleten de revue zien passeren. Daar zijn atleten bij die naar de Olympische Spelen zijn gegaan."

Eén van die Olympiërs is Kim Gevaert. "Zij was een tiental jaar het uithangbord en heeft de club een boost gegeven", zegt Seneca. "Het was een lieve dame waar je goed mee kon werken. Op het toppunt waren vier van de zes atleten van de aflossingsploeg bij onze club aangesloten. Vandaag hebben met Paul Cockuyt en Noor Vidts nieuwe vaandeldragers. Toch wel straf als je ze allemaal opsomt."

Seneca geeft na 33 jaar de fakkel door, maar blijft supporter van de Vilvoordse atletiekclub. "Groen-wit forever. Een voorzitter heeft misschien nog wel de makkelijkste taak. Het zijn de andere bestuursleden die een goede ploeg maken", zegt Seneca bescheiden. "Ik heb heel lang kunnen samenwerken met dezelfde mensen, waardoor we altijd een sterk bestuur hebben gehad. We waren en zijn vrienden onder elkaar."