Vaccinatiecentrum Druivenstreek verhuist naar Tervuren

Het vaccinatiecentrum van Eerstelijnszone Druivenstreek verhuist naar een gebouw van de FOD Financiën in Tervuren. De centra in De Maalderij in Sterrebeek en de Markthal in Overijse sluiten de komende dagen definitief de deuren.

Inwoners uit Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Zaventem, Wezembeek-Oppem en Kraainem die de komende weken en maanden een derde prik moeten krijgen, moeten daarvoor naar Tervuren. In totaal gaat het om zo'n 17.500 inwoners. Een gebouw van de FOD Financiën wordt de nieuwe locatie voor het vaccinatiecentrum van de Eerstelijnszone Druivenstreek. "Op de locatie is vandaag al een drive-intestcentrum, dus inwoners zijn vertrouwd met de plek", zegt Dirk Devroey van Eerstelijnszone Druivenstreek. "Bovendien is Tervuren centraal gelegen in de regio. Het is de bedoeling om begin november het centrum te openen."

Foto: Gemeente Tervuren