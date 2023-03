Vakbonden blokkeren depots van Delhaize in Zellik

De actie van de vakbonden is een reactie om de plannen van Delhaize om alle winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. “De arbeiders in Zellik hebben het werk neergelegd om de eisen van de werknemers te steunen, maar zijn zelf ook ongerust”, klinkt het bij de bonden. “In de wetenschap dat de zelfstandige winkels langer open zijn, ook op zondag, zijn ze veel veeleisender, met alle gevolgen van dien voor de arbeiders in de distributiecentra”, zeggen de bonden. “De werkomstandigheden in de depots zijn al uiterst moeilijk: rugproblemen, lange werktijden, nachtwerk, lage lonen.”

Vandaag zijn 72 van de 128 Delhaizes in eigen beheer gesloten gebleven. Morgen vindt er opnieuw een bijzondere ondernemingsraad plaats. De directie en vakbonden zitten dan weer rond de tafel over de toekomstplannen van de supermarktketen.