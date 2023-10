Vakbonden en skeyes rond de tafel om sociaal conflict af te wenden

Nog voor de coronacrisis uitbrak voerde Skeyes in samenspraak met de vakbonden een nieuw planningsmechanisme in voor het personeel. Dat nieuwe systeem zou één jaar uitgeprobeerd worden en daarna geëvalueerd worden. Maar door de coronacrisis duurde de proefperiode veel langer. Toen het mechanisme begin dit jaar moest stoppen, bleef skeyes het gewoon toepassen, klinkt het bij de christelijke vakbond. “Daarbij werd geen rekening gehouden met de oude planningsregels, zoals de publicatie van de werkroosters minstens één maand voor aanvang van de planning. Een compleet illegale praktijk,” aldus Kurt Callaerts van ACV Transcom.

skeyes zou uiteindelijk akkoord gegaan zijn om het systeem bij te sturen en riep daarvoor een werkgroep in het leven. Maar volgens de vakbond misbruikt het management die werkgroep om het dossier te rekken in de tijd. Bovendien zou skeyes intussen ook knibbelen aan het systeem van arbeidsduurvermindering. Daarbij krijgen luchtverkeersleiders een compensatie in werkuren wanneer ze voldoende nachten werken. Maar door een personeelstekort bij skeyes wil het management dat terugschroeven.

“De directie van skeyes en de sociale partners zijn vandaag voor de tweede keer samengekomen. Er werden constructieve gesprekken gevoerd in een positieve sfeer. Een volgende vergadering is gepland voor aanstaande woensdag”, laat de luchtverkeersleider weten. Volgens de christelijke vakbond zijn acties vanaf donderdag niet uit te sluiten. “Als je weet dat er te weinig personeel is, kan je beter samenwerken in plaats van te provoceren en medewerkers af te dreigen. We staan open voor dialoog, maar wel met respect voor gemaakte afspraken en respect voor het personeel,” besluit Callaerts.