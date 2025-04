Zon speelt verstoppertje, maar Buitenspeeldag in Steenokkerzeel is toch een succes: “Blij met de opkomst”

Ondanks het slechte weer komen er toch een honderdtal kindjes opdraven om buiten te spelen in Steenokkerzeel. Een al bij al geslaagde editie: “Steenokkerzeel laat zicht niet klein maken door de regen. We zijn heel blij met de opkomst vandaag”, zegt Amelie van Jeugddienst Steenokkerzeel.

Buitenspelen staat onder druk

Buitenspelen staat onder druk. Uit het ‘buitenspeelonderzoek’ van Kind & Samenleving dblijkt dat het buitenspelen in de buurt er fors op achteruit gaat. Kinderen spelen steeds minder in hun woonomgeving. Zo speelden er in 2019 37% minder kinderen op straat, op pleinen en in parken dan in 2008. Meisjes vanaf 9 jaar spelen opvallend weinig buiten, en vooral in de dichtbevolkte en dichtbebouwde stedelijke wijken gaat het buitenspelen fors achteruit. De vrijetijd van jongeren gaat ook steeds meer binnenshuis door: gamen, series bingen, scrollen op sociale media, lezen en zelfs met vrienden afspreken. “Buitenspelen heeft voor kinderen een onvervangbare waarde. Kinderen ontmoeten elkaar, spelen samen, maken er vrienden en soms ook ruzie. Maar juist dat buitenspelen in de buurt gaat achteruit, en daar maken we ons zorgen over. Als we die trend willen keren, kan een buitenspeelbeleid het verschil maken”, zegt Johan Meire, inhoudelijk coördinator bij Kind & Samenleving vzw.

Waarom is buitenspelen zo belangrijk?

Buitenspelen is niet alleen leuk, het is ook essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Buitenspelen en -zijn versterkt het immuunsysteem, vermindert stress en beschermt zelfs tegen bijziendheid. Een frisse neus halen was nog nooit zo belangrijk! Laat kinderen en jongeren ook ontdekken en experimenteren in een uitdagende buitenruimte. Van kampen bouwen tot het verkennen van de natuur, elke ervaring is een les op zich. Bovendien ontmoeten ze buiten leeftijdsgenoten, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze omgaan met winst en verlies. Het eigenaarschap over hun vrije tijd stimuleert een gezonde assertiviteit en zelfvertrouwen. Door buiten te spelen en zijn, worden kinderen en jongeren zich meer bewust van de natuur en ontwikkelen ze een sterke band met hun omgeving.