Adoptiedochter schuldig aan moord op vrouw uit Steenokkerzeel

Het hof van assisen boog zich over de moord op een 68-jarige vrouw in Steenokkerzeel. Die werd in de zomer van 2023 dood aangetroffen in haar woning langs de Tervuursesteenweg, recht tegenover het politiecommissariaat. Al snel na de feiten werd de adoptiedochter van het slachtoffer opgepakt.

Volgens de wetsdokter bestaat er geen twijfel over dat de 68-jarige vrouw door wurging is om het leven gebracht. De beschuldigde gaf die wurging toe. Eerder pleitte de verdediging dan ook schuldig. De adoptiedochter is toerekeningsvatbaar verklaard.

De vrouw krijgt 21 jaar cel.