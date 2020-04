Van 3 jaar cel naar werkstraf voor inbraak in Dilbeekse 'spookvilla'

Een man die in oktober 2018 had ingebroken in een leegstaande villa langs de Lenniksebaan in Itterbeek is op verzet veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De man was eerder bij verstek veroordeeld tot 3 jaar cel.