Van Diegem naar Vilvoorde voortaan via rotonde Brucargo

Vanaf maandag wordt de verkeerssituatie aan de afrit Vilvoorde Luchthavenlaan gewijzigd zolang de herinrichtting van de Woluwelaan duurt. Sinds de rechtstreekse verbinding van de Binnenring rond Brussel met de Woluwelaan is afgesloten, is het verkeer daar te veel toegenomen en ontstaan er in de avondspits te lange files. Wie vanuit Diegem via de Haachtsesteenweg en de Luchthavenlaan richting rotonde De Vuist wil rijden, zal moeten omrijden.