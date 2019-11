Voetbalclub Leeuwkens Teralfene heeft z'n trainer Kris Temmerman ontslagen. De Ternattenaar was bijna 3 jaar aan de slag bij de tweeprovincialer maar betaalt de prijs voor de povere seizoensstart. Danny Van Laethem uit Roosdaal neemt over.

In z'n eerste seizoen bij Leeuwkens redde Temmermans de club van de degradatie en in het daaropvolgende seizoen leidde hij de club uit Teralfene (Affligem) naar de herfsttitel. Maar dit seizoen loopt het heel wat minder. Teralfene is na 9 speeldagen pas elfde in de stand. Temmerman wordt opgevolgd door Danny Van Laethem uit Roosdaal. Hij was in het verleden onder meer trainer van Schepdaal, Diegem, Sterrebeek en Lebbeke. Van Laethem wordt vanavond voorgesteld aan de spelersgroep.