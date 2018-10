Van Uytvanck en Minnen winnen WTA-tornooi Luxemburg in dubbelspel

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen hebben WTA-tornooi in het dubbelspel gewonnen. In de finale versloeg de Grimbergse en haar partner het Luxemburgs/Wit-Russische duo Mandy Minella/Vera Lapko.

Van Uytvanck en Minnen, ook naast de tennisbaan partners, wonnen in twee sets: 7-6 en 6-2. Het is de eerste tornooiwinst in het dubbelspel voor de tennisster uit Grimbergen. In 2015 stond ze wel al eens de finale van een WTA-tornooi in het vrouwendubbel. In Antwerpen verloor ze samen met An-Sophie Mestach van het Spaanse duo Medina Garrigues / Parra Santonja.