Van Uytvanck na acht maanden blessureleed terug op het tennisveld

Tennisster Alison Van Uytvanck uit Vilvoorde maakt vandaag haar comeback op een tornooi in het Franse Reims. Van Uytvanck moest acht maanden herstellen van een dubbele hernia in de onderrug.

Door de dubbele hernia miste Van Uytvanck de grandslamtornooien Wimbledon en US Open. Ze kiest voor het eerder bescheiden tornooi in Reims, want de comeback zal stap voor stap verlopen om overbelasting te vermijden. Door het blessureleed is ze weggezakt naar de 368ste plaats op WTA-ranglijst. Het was wel niet enkel kommer en kwel de voorbije maanden voor Van Uytvanck. Afgelopen zomer stapte ze in het huwelijksbootje met Emilie.

“Ik heb zware maanden achter de rug, maar ik heb ook tijd kunnen spenderen met familie, vrienden en ben getrouwd. Ik wil mijn vrouw bedanken voor de steun de voorbije maanden, net als mijn coach en medisch team om mij speelklaar te krijgen”, zegt Van Uytvanck.